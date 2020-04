Le bureau de la Ligue de football professionnel veut que la saison 2020-2021, en L1 et en L2, débute à la fin de la troisième semaine d’août. Mais la situation sanitaire liée au coronavirus et l’UEFA peuvent changer la donne.

Exposée dans nos colonnes, l’option défendue par Bertrand Desplat, le président de Guingamp, et par les services de la Ligue a marqué un point. Ce vendredi matin, le bureau de la LFP a en effet voté, à l’unanimité, une date de reprise des Championnats professionnels : ce sera le samedi 22 août pour la Ligue 2 et le dimanche 23 août pour la Ligue 1. Il s’agit du scénario souhaité par la Ligue, mais il va dépendre de l’évolution de la pandémie de Covid-19 et des souhaits en matière de calendrier qui seront prochainement exprimés par l’UEFA.

L’idée, comme l’avait expliqué le président guingampais, est d’« adopter un scénario proactif de sortie de crise, avec la construction immédiate d’un calendrier « à l’envers » qui part d’une date de lancement du Championnat 2020-2021, entérinée dès maintenant par la LFP/FFF. » C’est donc fait, avec de nouvelles dates théoriques pour le début de la saison de L1, initialement prévu le 7 août, et qui est donc repoussé de deux semaines. La Ligue 2 devait démarrer le 25 juillet et reprendra donc, a priori, la veille de la L1 si tout n’est pas remis en cause d’ici là.

La fin de saison actuelle de L 1 prévue le 25 juillet

En tentant de ne pas démarrer trop tard la saison prochaine, la LFP veut surtout ne pas mettre en péril les premiers versements de Mediapro, principal diffuseur du Championnat entre 2020 et 2024. Le groupe espagnol doit payer 780 M€ annuels pour la L1. Canal + doit régler 330 M€ par an et Free 50 M€. Pour la Ligue 2, le montant des droits est de 64 M€ annuels, partagés entre Mediapro (34 M€) et beIN Sports (30 M€).

Par ailleurs, dans le schéma imaginé par la LFP, la saison actuelle, arrêtée à la veille de la 29e journée, si elle reprend, devrait s’achever le 17 juillet pour la Ligue 2 et le 25 juillet pour la Ligue 1. La volonté est de laisser un peu de marge pour les play-offs et les barrages et avoir tout terminé le 2 août. En sachant que la fin des coupes d’Europe (Ligue des champions et Ligue Europa) pourrait se jouer au mois d’août.

