Transfermarket a fait une étude sur l’impact du coronavirus sur la valeur marchande des joueurs dans les différents championnats. wiwsport.com s’est intéressé aux prix de vente des joueurs sénégalais.

C’est une baisse générale

Sadio Mané est le joueur sénégalais le plus cher. Il occupe la première place avec 122 millions d’euros soit plus de double de la valeur de son dauphin dans ce classement, Kalidou Koulibaly estimée à 57 millions. Le défenseur de Naples est très courtisé par les grands clubs d’Europe et on parle d’une enveloppe de 80 millions d’euros pour le faire quitter du club italien.

Ismaila Sarr est à la 3e place et coûte 25 millions d’euros, suivi de Idrissa Gana Gueye du PSG avec 24 millions d’euros et de Krépin Diatta 5e avec une valeur marchande de 19 millions d’euros.

Top 15 des joueurs sénégalais

