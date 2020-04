De toutes les histoires remarquables du nouveau documentaire sur Sadio Mané, il y en a une qui se démarque. Des souvenirs d’enfance de l’utilisation d’un pamplemousse comme ballon dans le village isolé de Bambali au triomphe de la ligue des champions de Liverpool en 2009, Made in Sénégal présente Mané racontant son histoire de chiffons à la richesse et comprend des entretiens avec Jürgen Klopp et plusieurs de ses coéquipiers d’Anfield, y compris Mohamed Salah et Virgil van Dijk.

Pourtant, le souvenir de Mané du jour de la mort de son père est sans aucun doute son moment le plus émouvant. «J’avais sept ans», raconte-t-il dans le film. «Nous étions sur le point de jouer sur le terrain lorsqu’un cousin s’est approché de moi et m’a dit: ‘Sadio, ton père est décédé.’ J’ai répondu: ‘Oh vraiment? Il plaisante… «Je ne pouvais pas vraiment le comprendre.»

«Avant de décéder, il a souffert de ce type de maladie pendant des semaines», explique Mané. «Nous lui avons apporté de la médecine traditionnelle et cela l’a gardé calme pendant trois ou quatre mois. La maladie est revenue mais cette fois, le médicament n’a pas fonctionné et comme il n’y avait pas d’hôpital à Bambali, ils ont dû l’emmener au village voisin pour voir s’ils pouvaient lui sauver la vie. Mais ce n’était pas le cas.

«Quand j’étais jeune, mon père disait toujours à quel point il était fier de moi», ajoute-t-il. «C’était un homme au grand cœur. Quand il est mort, cela a eu un grand impact sur moi et le reste de ma famille. Je me suis dit: « Maintenant, je dois faire de mon mieux pour aider ma mère. » C’est une chose difficile à gérer quand tu es si jeune.»

Deux décennies plus tard, un hôpital financé uniquement par Mané devrait ouvrir dans environ six mois pour aller avec l’école qu’il a construite dans son village d’origine l’année dernière et il dit que les circonstances entourant la mort de son père sont l’une des principales raisons de sa philanthropie au Province de Sédhiou, où la Banque mondiale estime que près de 70% des familles vivent dans la pauvreté. «Je me souviens que ma sœur est également née à la maison car il n’y a pas d’hôpital dans notre village. C’était une situation vraiment, vraiment triste pour tout le monde. Je voulais en construire un pour donner de l’espoir aux gens. »

wiwsport.com (The Guardian)