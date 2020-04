Invité dans l’émission Droit dans les yeux de Canal+Afrique, Gana Gueye a abordé le mercato de Koulibaly. Pour le milieu de terrain parisien, ce serait bien de retrouver « son Général » en club.

Gana Gueye n’a pas caché son enthousiasme de voir Koulibaly signer prochainement au PSG. « J’en ai pas encore parlé avec quelqu’un sauf un de mes coach qui m’a envoyé un message pour me demander mon avis. Je crois que ce serait bien pour lui, pour le club et pour moi aussi de retrouver un coéquipier. Je m’entends trés bien avec lui, je l’appelle d’ailleurs mon Général. »

Concernant le dossier Sadio Mané, il ne s’enflamme pas et reste trés prudent sur sa réponse. « On en parle tous les ans. Faudra attendre et voir comment cela ca va se passer. S’il a envie de venir en France qu’il connait déja. Je ne sais pas pour le moment comment cela se passe. Mais pareil pour lui on en a pas encore parlé » déclare t-il.

#DDLY 🎙 – Mercato : @kkoulibaly26 au @PSG_inside, qu'en pense @IGanaGueye ? 👉🏾 Le milieu de terrain sénégalais 🇸🇳 s'est exprimé sur les rumeurs de transferts du Paris Saint-Germain 🔵🔴 dans DROIT DANS LES YEUX ⬇️@VinceRadureau pic.twitter.com/pQMxyO8ZCy — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) April 6, 2020

