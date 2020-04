Questionné sur son adaptation au PSG dans une interview avec Canal Plus, Idrissa Gueye, arrivé l’été dernier dans la capitale française, admet que ses partenaires l’ont très bien accueilli.

L’ancien du LOSC n’a pas mis longtemps pour s’imposer au sein de l’entrejeu parisien, et lors d’une interview à Canal+ Sport , Gueye en a profité pour évoquer son intégration au PSG.

« Mes coéquipiers m’ont très très très bien accueilli et m’ont beaucoup aidé »

« Comme je dis, quand on travaille bien, ça finit toujours par payer. Et c’est ce qui m’est arrivé quand je suis arrivé à Aston, à Everton, et au Paris Saint-Germain,. En plus de ça, mes coéquipiers m’ont très très très bien accueilli et m’ont beaucoup aidé, ce qui a facilité mon intégration dans l’équipe. Les gens ont retenu ce match (contre le Real Madrid, NDLR), mais je retiens tous les matchs que j’ai joués. C’est vrai que ce match a permis à beaucoup de monde de me découvrir sur le plan international, parce que c’est un match de la Ligue des Champions en plus contre un prestigieux club, le Real Madrid », confesse Idrissa Gueye.**

wiwsport.com