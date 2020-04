Le Groupe Gaindés Foot, regroupant d’anciens internationaux sénégalais a fait ce jeudi une contribution financière de 3 300 000f CFA (trois millions trois cent mille francs CFA) au titre de l’élan de solidarité nationale dans la lutte contre la propagation du Covid-19.

Ce montant a été déposé au service financier de la FSF par les deux anciens internationaux Mamadou Diallo et Victor Diagne, représentant du Groupe Gaindés Foot.

Ce geste spontané de ces anciens internationaux témoigne de leur patriotisme et leur engament dans la lutte contre cette pandémie devenant de plus en plus sérieuse et devant laquelle toutes les forces vives de la nation doivent faire face.

La Fédération Sénégalaise de Football et ses mouvements associés avaient déjà mobilisé la somme globale 150 556 110 (cent cinquante millions cinq cent cinquante-six mille cent dix Frans CFA) dans cet élan de solidarité. A ce jour et avec la contribution du groupe Gaindés Foot, la contribution totale de la famille du football sénégalais dans la lutte contre le COVID 19 s’élève à 153 856 110 f CFA ( cent cinquante-trois millions huit cent cinquante-six mille cent dix francs CFA).

wiwsport.com