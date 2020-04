Rendant hommage à feu Pape Diouf, ex président de l’Olympique de Marseille l’ayant fait venir à l’OM et quitter Bordeaux, Souleymane Diawara, explique comment Pape Diouf les avait engueulés Mamadou Niang et lui après avoir prétexté une blessure pour ne pas jouer un match avec l’équipe nationale du Sénégal pour partir se reposer à Miami.

« Ah ouais, put… ! (rire). On était fatigué, c’était la fin du championnat et c’était tendu entre l’OM et Bordeaux car j’allais bientôt signer à Marseille. On avait un match amical avec l’équipe nationale du Sénégal, mais on avait prétexté une blessure pour esquiver et on était parti à Miami.

Pape l’a su car Mamad’ (Niang) était avec moi et il nous a engueulés comme des enfants ! Ça m’avait marqué car je n’étais même pas joueur de l’OM (rire). Il nous avait fait la morale. On est donc rentré, on a écrit une lettre, on a assumé… Mais la Fédération n’avait pas voulu qu’on rejoigne la sélection.

Pape nous avait dit que si on était à Miami, c’était grâce au foot et qu’il ne fallait pas l’oublier. Il avait raison. »

Sacré ‘Soulé’ !

