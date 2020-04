Suspendu depuis mi-mars, le conseil d’administration de la Pro League a recommandé jeudi, l’arrêt immédiat du championnat belge. Dix-sept clubs professionnels sur les 24 avaient demandé l’arrêt de la saison. Khalilou Fadiga est d’accord. Il l’a fait savoir dans l’Insta Live RTBF.

Aujourd’hui ambassadeur honorifique du Sénégal, Khalilou est aussi très attaché à la Belgique et n’a pas manqué de saluer l’initiative de la Pro League, premier championnat européen à envisager sérieusement l’arrêt définitif de sa compétition.

« Il n’y a plus de temps, plus d’espace. Il n’y a plus rien pour le football. L’important c’est la vie. Le foot passe 25.000 km au-dessus de ma tête en ce moment, ça ne m’intéresse pas et je suis pourtant un passionné. C’est une (des rares) sages décisions de la Pro League d’arrêter le championnat. On a autre chose à faire que de penser au foot. Sauvons des vies et laissons le foot bien loin derrière » a déclaré l’ancien joueur du FC Bruges et d’autres clubs belges.

Cette décision doit être validée formellement le 15 avril. Faite, le club FC Bruges où évolue Krépin Diatta, Youssouph Badji et Mbaye Diagne qui est leader du classement sera sacré champion. Toutefois, les dirigeants du football belge peuvent revenir sur cette décision car l’UEFA a menacé ce matin de sanctionner par exclusion tous les clubs sacrés dans des championnats où les saisons ne sont pas terminées, des compétitions européennes.

wiwsport.com