Pour rendre hommage à Pape Diouf, Claude Leroy a une idée très claire dans la tête. D’ailleurs, il a commencé en à parler annonce t’il dans une interview avec FranceFootball.

« Pape aimait cette ville (Marseille) et la ville l’aimait. Il faudra d’ailleurs absolument organiser un match en son honneur à Marseille. Pareil à Dakar. J’ai d’ailleurs commencé à en parler à quelques personnes. Mais je suis sûr que tout le peuple marseillais serait content de lui rendre hommage. Pape mérite ça », a-t-il déclaré.

L’ancien sélectionneur du Sénégal (1989-1992) rendait hommage à Pape Diouf dans ce journal francais.

« Pape est quelqu’un qui avait un courage incroyable. Son dernier combat face à la CAF valait son pesant d’or. Il s’attaquait à une place forte du continent, et il n’y allait pas de main morte. Mais Pape était un diplomate parfait. Et un vrai amoureux du football. Il a été un très grand agent, et pourtant je ne les aime pas beaucoup. Il a toujours été très triste de ne pas avoir pu ramener un titre à Marseille quand il était président, mais je lui disais toujours qu’il avait fait un travail incroyable là-bas. L’OM avait repris de l’épaisseur et du crédit avec lui à sa tête. Avant que Philippe Troussier n’arrive sur le banc, il m’avait sondé pour savoir si le poste d’entraîneur m’intéressait. Mais j’étais déjà sous contrat. »

