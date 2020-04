L’international sénégalais de Liverpool, Sadio Mané a été élu, ce matin, meilleur joueur de la saison par les lecteurs du groupe britannique Sky Sport.

Avec 33% des votes, l’attaquant de Liverpool devance son coéquipier Jordan Henderson (31%) et le milieu de terrain de Manchester City, Kevin de Bruyne, qui a récolté 21%. Auteur de 14 buts et 6 passes en 26 matchs de Premier League, la saison époustouflante de Liverpool est en partie grâce à la forme étincelante de Sadio Mané. Les chiffres le prouvent d’ailleurs.

Cette saison, aucun joueur du championnat n’a rapporté plus de point à son club que Sadio Mané. Même s’il n’a inscrit que 14 buts, ils ont été précieux. Ses réalisations ont rapporté 18 points à Liverpool. Deux de plus que tous les autres joueurs de Premier League et 8 de plus que Mohamed Salah.

Outre les buts, il a délivré 7 passes décisives. En gros, il est impliqué dans 32% des buts de Liverpool. Contrairement au 28% de la saison dernière. En termes de passes, seul Trent-Alexander Arnold a fait mieux que le Sénégalais dans l’effectif des Reds. Pour couronner le tout, il fait partie des 6 attaquants qui ont le plus défendu cette saison.

Pour rappel, le championnat anglais a été interrompu en raison de la propagation de la pandémie du coronavirus dans le monde.

