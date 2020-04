Ce vendredi, les hautes sphères de la Premier League se réunissaient encore une fois pour trancher concernant la suite de la saison. L’annulation de cette dernière allait-elle être décidée par les différents acteurs ?

C’est par le biais d’un communiqué officiel que la Premier League a dévoilé sa décision. Un temps espérée, la reprise des hostilités n’interviendra pas en mai prochain. La suspension des compétitions domestiques est ainsi prolongée jusqu’à nouvel ordre. « Il a été reconnu que la Premier League ne reprendra pas début mai, et que la saison 2019/20 ne reviendra que lorsqu’elle sera sûre et appropriée. La date de redémarrage est constamment réexaminée avec toutes les parties prenantes, à mesure que l’impact de la pandémie COVID-19 se développe et que nous travaillons ensemble pendant cette période très difficile », précise notamment le communiqué, rapporte Footmercato.

The Premier League’s overriding priority is to aid the health and wellbeing of the nation and our communities. The 2019/20 season will only return when it is safe and appropriate to do so.

