La disparition de Pape Diouf a touché les acteurs du football français et les fans. Julien Fournier, directeur sportif de l’OGC Nice, et ancien bras droit de l’ancien président de l’OM (2005-2009) était très proche de lui.

L’ancien secrétaire général du club phocéen est très touché par la disparition de son « baobab » et a tenu à lui rendre hommage, utilisant des paroles très élogieuses pour encenser le président qu’il était.

« Avec (Marcel) Leclerc et (Bernard) Tapie, il fait partie des trois plus grands présidents du club. Ses successeurs ne lui sont jamais arrivés à la cheville, c’est encore valable aujourd’hui. Il fallait voir la popularité incroyable qu’il avait quand tu marchais à ses côtés. On ne voyait que lui dans la rue. Les témoignages du PSG et de l’OL sont beaucoup plus poignants que l’OM qui n’est pas à la hauteur encore une fois », a-t-il lancé dans les colonnes de Nice-matin.

Dans un autre article, notre source a rapporté les propos du président olympien qui parlait d’un hommage pour Pape Diouf et Michel Hidalgo, ancien manager de l’OM. « Le club lui rendra l’hommage qu’il mérite le moment venu, même si dans cette période on ne peut pas faire tout ce qu’on voudrait, comme pour Michel Hidalgo », a confié Jeacques-Henri Eyraud. « Nous sommes contraints par le confinement et les règles sanitaires du moment, mais bien évidemment que le temps venu, nous rendrons un hommage à Pape Diouf qui le mérite tellement « . Et si le calendrier est respecté, le prochain match qui devait se jouer à l’Orange Vélodrome avant l’arrêt du championnat était un certain OM-PSG. Et quoi de plus beau pour Pape Diouf et Michel Hidalgo qu’un hommage rendu lors d’un Clasico.

Source : Footmercato