Ce jeudi, les instances grecques ont prolongé la suspension de la Super League, le championnat local, jusqu’au 24 avril, à cause de la pandémie de coronavirus, rapporte un communiqué.

Le conseil d’administration à l’unanimité de la Super League a décidé, par téléconférence, que la suspension du championnat est prorogée jusqu’au 24 avril 2020. Il a également été décidé à l’unanimité que la situation serait réévaluée lors d’une nouvelle réunion du conseil d’administration. de la Super League, avant le 24 avril.

Dans le même temps, un groupe de travail, composé de représentants de PAE AEK, AEL, Atromitos, Olympiacos, Panathinaikos, PAOK, évaluera tous les paramètres et impacts de la pandémie sur le football, en coopération avec le service juridique et financier de la Super League et contre la occasion impliquant des experts et des représentants institutionnels par exemple. sur les questions de licence.

Deux sénégalais évoluent dans ce championnat, Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba. Les deux défenseurs évoluent à l’Olympiakos qui est leader au classement avec 66 points après 26 journées. Soit 7 points devant le dauphin et leur grand rival PAOK et 15 points d’avance d’AEK Athénes qui est à la troisième place.

wiwsport.com