Le président de la République de la France a présenté ses condoléances suite au décès de Pape Diouf, ancien président de l’OM.

C’est dans un communiqué de l’Elysée qu’Emmanuel Macron a exprimé sa tristesse.

La correspondance revient sur le parcours de Pape Diouf qui est arrivé à Marseille à l’age de 17 ans. Il a été dans cette ville française journaliste sportif, agent de joueur et finalement dirigeant du club de la ville. Le communiqué revient aussi sur la candidature de Pape Diouf pour la mairie en 2014.

Le Président de la République salue un géant du journalisme sportif, un grand dirigeant de club et une haute figure de Marseille, de la France et du Sénégal. Il adresse à sa famille et ses proches, aux Marseillais et aux supporters de l’Olympique de Marseille ses condoléances attristées.

