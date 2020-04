Formé à l’académie Dakar Sacré Cœur, Pape Meussa Ba z rejoint l’ESTAC en 2019, avec la réserve. Six mois après, l’attaquant sénégalais de 22 ans a imposé sa marque dans l’équipe première. L’ancien joueur de DSC en confinement en France a évoqué sa relation avec Pape Ndiaye Souare, joueur également de Troyes qu’il considère comme son grand frère.

« C’est un grand homme au grand coeur, très généreux. Il partage tout avec moi. Il m’a pris sous son aile comme si j’étais son propre petit frère. Je peux dire que je ne manque de rien grâce à lui. On parle à chaque fois sur et dehors du terrain. Mais quand on est dans le vestiaire, on se fond dans la masse. On communique en français comme tout le monde. Ce n’est pas bien de s’isoler. Le plus souvent on reste ensemble. Je suis tout le temps chez lui. En tant que bon sénégalais, on fait du thé à nos heures perdues. Cest vraiment extraordinaire ce que nous vivons. Il est toujours là pour moi. C’est un grand homme. Je ne regrette pas de l’avoir connu. »

« Il ne raconte son vécu extraordinaire dans la tanière »

Les deux sénégalais parlent souvent de la tanière » Cest le rêve de tout joueur. Chaque footballeur rêve de défendre les couleurs de la nation. Jai déjà été sélectionné en U23 dans le passé et j’espère aussi que j’aurais la chance de jouer avec les A. Parfois, Souaré me dit « Pape, j’espère bien qu’un jour on partagera la même chambre en équipe chambre en équipe nationale ». En tout cas j’y crois fortement.

wiwsport.com