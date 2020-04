Milieu offensif droit : Mathieu Valbuena

Arrivé en juillet 2006 en provenance de Libourne (National), le milieu offensif au parcours et au gabarit (1,67 m) atypiques, d’emblée blessé à une cheville puis barré par la concurrence, a peu joué lors de sa première saison. Mais juste après l’arrivée d’Eric Gerets en septembre 2007 et à partir de son but « historique » à Liverpool (1-0), le 3 octobre, il a multiplié les coups d’éclat et a explosé, étant également élu dans l’équipe type de la L 1 2007-2008. Il a confirmé ensuite ses bonnes dispositions et restera à l’OM jusqu’en 2014.

Milieu relayeur : Samir Nasri Formé à l’OM, il a effectué sa première apparition le 12 septembre 2004 à Sochaux (0-2) et s’est donc révélé puis épanoui sous la présidence de Pape Diouf, jusqu’à son départ pour 17 M€ vers Arsenal en 2008. Alors surnommé le « Petit prince du vélodrome », il avait laissé entrevoir sa capacité à évoluer à tous les postes du milieu et avait été obtenu le trophée UNFP du meilleur espoir de L1 en 2006-2007.