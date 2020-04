Ligue des champions et la Ligue Europa seront achevées en juillet et en août l’été prochain, rapporte la chaîne de télévision allemande ZDF. Ce n’est pas encore officiel mais le Comité exécutif de l’UEFA devrait donner son feu vert pour cette solution.

Selon la chaîne allemande ZDF, la décision de reporter la Ligue des Champions et la Ligue Europa en juillet et en août a été décidée lors de la vidéoconférence que l’UEFA a organisé mercredi midi avec les représentants des 55 États membres. Les deux compétitions européennes, toutes deux arrivées en huitième de finale, sont arrêtées depuis le mois dernier à cause du coronavirus.

Les matchs amicaux internationaux et les matches de barrage pour l’Euro, qui étaient prévus pour juin, devraient quant à eux être reportés à l’automne prochain. De cette façon, l’UEFA espère donner plus de temps pour permettre aux compétitions nationales de s’achever, elles qui sont à l’arrêt presque partout en Europe.

Le Big Five (Espagne, Angleterre, Allemagne, Italie, France), en particulier, espère terminer la saison régulière en cours pour éviter des conséquences financières catastrophiques.

L’UEFA avait annoncé le 17 mars que l’Euro 2020 serait déplacé à l’été prochain. Cela peut donc permettre aux compétitions nationales de voir plus loin dans le calendrier. Dans ce cas, on ne sait pas ce qu’il adviendra de la période des transferts et des joueurs pour qui le contrat s’expire le 30 juin prochain. La FIFA a mis en place un groupe de travail pour enquêter à ce sujet.

