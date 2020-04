Ancien journaliste sportif, agent mythique du gratin du football, ex-président de l’Olympique de Marseille, Pape Diouf est décédé hier à Dakar. À 68 ans, il est la première victime du Covid-19 au Sénégal.

Aancien président de l’Olympique de Marseille (2005-2009), Pape Diouf, atteint du coronavirus (covid-19), a succombé à la maladie. Le monde sportif en deuil et sa disparition est considérée comme une grosse perte par les amateurs et acteurs du football.

C’est le cas de Bassirou Sakho, agent de joueur sénégalais qui évolue en Angleterre, très touché par le décès de l’ancien président de Marseille. Au micro de wiwsport.com, il fait un témoignage à l’endroit de Pape Diouf qui l’a beaucoup inspiré dit-il.

« Pape m’a beaucoup inspiré, comme il a inspiré beaucoup de sénégalais et d’africains. D’abord journaliste de qualité, il a su gravir les échelons dans le monde du football et devenir l’unique président d’origine africaine d’un grand club européen. Son talent et son professionnalisme a démontré notamment à tous les africains qu’il était possible pour tous d’arriver aux plus hautes fonctions. C’est en partie son parcours qui m’a encouragé à m’engager dans le métier d’agent. Il nous a donné le courage d’avancer et d’espérer. Il faisait notre fierté en tant qu’africain mais aussi en tant que sénégalais. C’est un passionné du foot, un pionnier qui a servi le sport et les sportifs », affirme l’agent de joueur sénégalais.

wiwsport.com