La confédération africaine de football a reporté les 3e et 4e journées des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations. Ce qui chamboule un peu le calendrier de la CAF qui rassure toutefois de la tenue de la CAN en janvier-février 2021. Des solutions sont entrain d’être étudiées…

Dans une interview dans le journal Le Monde, le président de la CAF Ahmad Ahmad a abordé entre autres questions des solutions que l’instance du football africain est en train d’étudier, pour terminer à temps les matchs de qualifications pour la coupe d’Afrique des nations au Cameroun (9 janvier – 6 février 2021).

« Nous avions décidé de reporter les matchs qualificatifs pour la CAN 2021, prévus fin mars. Des fédérations nous le demandaient et, de toute manière, avec la suspension de nombreuses liaisons aériennes, des joueurs africains confinés en Europe, cette décision s’imposait d’elle-même. Nous allons attendre la suite pour savoir quand serons jouées les journées trois et quatre de la compétition » a expliqué le successeur de Issa Hayatou.

Pour être à temps, la CAF pourrait repousser la première journée des qualifications pour la coupe du monde 2022 après discussions avec la FIFA. Ce premier tour est prévu en septembre prochain.

« La cinquième journée était prévue en juin, il est encore trop tôt pour décider si elle aura lieu, mais il nous reste encore des dates en septembre, octobre et novembre, quitte à repousser la première journée des qualifications pour la Coupe du monde 2022, prévue justement en novembre. Nous en discuterons avec la FIFA, laquelle semble ouverte aux différents aménagements du calendrier » annonce t’il. Toutefois, il précise : « A l’heure où je vous parle, la phase finale de la CAN 2021 est toujours fixée en janvier et février prochains. »

