L’ancien sélectionneur de l’équipe nationale masculine de basketball a tenu à rendre un hommage à Pape Diouf qui a rendu l’âme ce mardi à l’hôpital Fann des suites du covid-19. Abdourahmane Ndiaye « Adidas » a loué les qualités morales et intellectuelles de l’ancien président de l’OM avec qui, il a souvent eu l’occasion d’échanger.

« Nous vivons une période grave dans l histoire de l humanité. Le monde est durement touché par cette pandémie qui fait des ravages dans tous les coins de la planète. La mort de notre frère, de notre ami, de notre référence nous affecte profondément. Je voudrais adresser ma compassion et mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des proches, à sa famille et au monde du sport… Au delà de sa carrière, de ses performances, de sa rectitude professionnelle, de son humanité, nous perdons un homme de cœur et de convictions. »

« Je salue sa grandeur d esprit, sa rhétorique et ses envolées lyriques quand il parlait du sport et de ses valeurs.. Adieu PAPE. QUE DIEU T ACCUEILLE DANS SON PARADIS… »

wiwsport.com