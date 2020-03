Alors que plusieurs ligues nationales envisagent une reprise des championnats à partir du mois de juin, les Anglais continuent de nous surprendre. Poussés par l’appât du gain, les Britanniques mettraient tout en oeuvre pour reprendre la compétition dès le mois de mai.

Hier, l’UEFA a annoncé qu’une réunion en visioconférence allait se tenir entre les 55 associations membres. Après avoir formé deux groupes de travail, l’instance dirigeante du football souhaite apporter des premières réponses quant aux dates de reprise des championnats et des Coupes d’Europe.

Mais avant d’en savoir plus sur les plans de l’UEFA, l’Angleterre a visiblement des idées plein la tête. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que nos amis d’outre-Manche ont envie de reprendre le chemin des terrains très rapidement. Dernièrement, la presse locale se faisait d’ailleurs l’écho d’un plan assez dingue.

L’idée serait de former des camps isolés afin de pouvoir terminer la saison à huis clos, tout en protégeant les joueurs en les confinant dans des hôtels réquisitionnés pour l’occasion. Une mesure qui n’a pas manqué de faire parler, tout comme la politique du Premier ministre anglais Boris Johnson vis-à-vis de la crise du coronavirus.

Les droits TV font la loi Mais ça ne s’arrête pas là. Le Daily Mail et le Mirror affirment en effet que les diffuseurs TV font tout leur possible pour que la Premier League redémarre le plus vite possible. Un souhait partagé par beaucoup. Et la raison n’est pas très difficile à trouver : personne ne veut retoquer l’incroyable manne financière de plusieurs milliards d’euros que rapportent les droits TV.

Un impératif dicté par une deadline. Les contrats passés stipuleraient que tous les matches doivent être joués le 16 juillet au plus tard. Passé ce délai, les diffuseurs (Skysports et BT Sport) pourraient donc décider de payer moins d’argent. En France, c’est d’ailleurs ce qu’a décidé Canal+. Pour s’éviter cette prise de tête, le Daily Mail évoque ainsi une reprise programmée le premier week-end de mai avec pour objectif de terminer l’exercice le 12 juillet !

Un calendrier qui a de quoi surprendre quand on sait que la majeure partie des dirigeants du ballon rond évoquent de plus en plus désormais la possibilité de terminer les championnats après l’été.

Visiblement, l’Angleterre est optimiste. Comme indiqué hier, les matches se joueraient à huis clos. Enfin, le Mirror indique que, si tous les huis clos se confirment, les diffuseurs seraient prêts à faire quelques cadeaux en retransmettant gratuitement certaines rencontres.

source: footmercato