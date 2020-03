L’édition 1986 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) a donné aux Sénégalais plus d’engouement et de vocation pour le métier de footballeur, malgré la grosse déception du Sénégal à cette compétition, se souvient le capitaine des Lions de l’époque, Amadou Diop dit Boy Bandit.

‘’Il est vrai que sur le plan sportif, cette compétition a été une grosse désillusion. Mais elle a permis aux Sénégalais de s’ouvrir au football, de donner plus de respect à ce sport et de faire naître des vocations’’, rappelle l’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale senior du Sénégal.

‘’Avant cette compétition, la plupart des citoyens sénégalais avaient une notion très vague de la carrière d’un footballeur. Le métier de footballeur était encore inconcevable pour la plupart des pères de famille. Je peux vous assurer que cette compétition a réussi à faire tomber des murs d’incompréhension’’, ajoute Amadou Diop.

A l’édition 1986 de la CAN, qui a eu lieu en Egypte, le Sénégal a été éliminé au premier tour après avoir gagné ses deux premiers matchs, contre le pays hôte de la compétition (1-0) et le Mozambique (2-0). Il a été battu par la Côte d’Ivoire (0-1) lors de son troisième match.

Selon le capitaine des Lions de l’époque, la participation du Sénégal à cette compétition a persuadé des familles à envisager une carrière sportive en général pour leurs enfants, et de footballeur surtout.

‘’Derrière le fiasco sportif, il y avait tout le gain que cette participation a apporté au sport de notre pays’’, se rappelle Diop.

A cette époque-là, les dirigeants du football n’avaient pas le niveau requis pour la CAN, selon l’ancien footballeur. ‘’On était de grands amateurs dans la gestion du sport de haut niveau. Moi, le capitaine de cette sélection, je n’avais aucune idée du règlement de la compétition’’, souligne-t-il.

Le Sénégal, qui n’avait plus participé à la phase finale de la CAN depuis 1968, y est revenu en 1986 avec des joueurs de renom : Jules Bocandé, Oumar Guèye Sène, Roger Mendy et Thierno Youm.

‘’Au contraire de ces années-là, le football fait désormais partie de notre existence, maintenant. Aujourd’hui, tout le monde déplore l’arrêt des compétitions à cause de la pandémie de coronavirus’’, dit Amadou Diop.

‘’Nous attendons vivement qu’on trouve une solution pérenne à cette pandémie. Nous appelons tout le monde, en plus des prières, à rester chez lui en écoutant les spécialistes des questions de santé’’, ajoute l’ancien footballeur, actuel directeur technique du Jaraaf de Dakar.

APS