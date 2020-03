L’ancien joueur de Fenerbahçe, Moussa Sow invité à intervenir en direct dans une émission sur beIN Sports, est revenu sur son confinement à Paris où il se trouve présentement, avant d’évoquer son avenir et son passage en Turquie. Confinement à Paris

« Je suis à Paris en ce moment. Nous pouvons dire que la situation en France est critique. Nous parlons d’un virus propagé dans de nombreuses pays du monde. Nous sommes confrontés à un gros problème. Je suis également en quarantaine à la maison. Je continue ma vie à la maison. »

« On a beaucoup Parlé du but contre Manchester United, mais le but contre Galatasaray m’a le plus marqué parce que c’était un contexte un peu particulier, un derby. Face à Galatasaray, ce n’est pas n’importe qui. Un match important, même si on avait fait 2-2. Ce but là m’avait vraiment fait un pincement dans le coeur. Ça reste un but magnifique pour moi et je n’arrête pas de le revoir souvent. Et quand je le revois, je me dis mais comment j’ai pu marqué ce beau but. Dieu merci !

« j’ai passé de très bons moments à Fenerbahçe. Des moment de joie, d’émotion mais aussi de tristesse. On a gagné le championnat, la coupe, on est allé jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa. Des choses que je n’oublierai jamais. Un club qui restera toujours gravé dans mon cœur. Je continue à les suivre, parce que c’est tout pour moi. Bon après, je sais que la situation à Fenerbahçe on est un peu triste. Mais on espère le mieux pour eux parce que c’est un grand club comme Besiktas, comme Galatasaray. Des clubs qu’on aimerait toujours voir en haut du tableau, gagner des titres chaque saison. J’ai un message destiné aux fans de ce club. Merci à vous de me soutenir, aux messages que je reçois tous les jours via les réseaux sociaux. Cela me touche au cœur. Je ne peux pas tous vous répondre, mais je tiens à vous, merci à vous et à toute la Turquie.Nous avons vécu ensemble tous ces sentiments. J’ai gagné des trophées Fenerbahce. Coupe de Turquie, ligues Turquie en Europe demi-finale. Je n’oublierai jamais ces temps. «