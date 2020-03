L’un des meilleurs éléments de Liverpool de la saison, Sadio Mané est plus que jamais cité parmi les favoris pour le titre du joueur d’Angleterre. Après The Guardian qui lui a classé premier parmi ses prétendants, SkySport est revenu avec des statistiques qui prouvent que le Sénégalais mérite bien le titre du meilleur joueur de la saison.

Alors que les hommes de Klopp s’acheminaient vers leur première défaite de la saison, Sadio Mané sert un magnifique centre du pied gauche à Robertson qui égalisait pour les Reds à la 87e minute de jeu. Dans les dernières minutes du match, le Sénégalais reprend de la tête un corner bien exécuté par Arnold et permet à Liverpool d’empocher trois points précieux.

Liverpool compte désormais 25 points d’avance en tête du classement. Leur triomphe en Premier League est devenu une formalité bien avant d’être retardé par l’épidémie de coronavirus. Mais la saison aurait pu se dérouler différemment s’il n’y avait pas eu ce retour contre Aston Villa au début du mois de novembre.

Ce jour-là, Liverpool se dirigeait vers une défaite qui aurait réduit son avance à trois points avant le choc du weekend suivant avec Manchester City. Cependant, grâce à l’héroïsme de Mané, ils ont réussi à empocher les trois point.

Ce n’était pas la première fois que Mane faisait la différence pour Liverpool et ce ne serait pas la dernière. Rien qu’au cours des deux derniers mois de la saison, il y a eu des buts victorieux contre Bournemouth sur une passe de Virgil van Dijk et contre West Ham. L’effort d’un braconnier à bout portant une frappe étonnante avec son mauvais pied après juste quelques minutes de son rentrée contre Norwich.

Ces victoires, ainsi que le retour à Villa Park en novembre, ne sont que quatre exemples des 14 matchs de Premier League que Liverpool a remportés avec une marge d’un but cette saison. C’est un record qui doit beaucoup à leur résilience défensive pour conserver une avance mais il doit encore plus à l’apport de Mané dans le jeu collectif.

Il a à ce jour 14 buts en Premier League , deux de moins que son coéquipier Mohamed Salah, mais ses buts ont tendance à avoir plus d’importance. En fait, ils ont remporté Liverpool 18 points au cours de la saison huit de plus que l’Egyptien et deux de plus que tout autre joueur de Premier League.

A cela ajoute ses sept passes décisives, seul Alexander-Arnold a fourni le plus parmi les joueurs de Liverpool cette saison et Mane a joué un rôle direct dans 32% des buts de Liverpool. Il s’agit d’une augmentation par rapport à 26% la saison dernière et à 20% lors de la campagne précédente. En d’autres termes, Mane est devenu plus important que jamais à Liverpool.

Pour leurs adversaires, il est devenu de plus en plus difficile de l’arrêter.

Sadio Mané a la capacité technique et l’intelligence pour correspondre à ses prouesses athlétiques et il peut marquer toutes sortes de buts. Depuis le début de la saison dernière, il y en a mis neuf avec son mauvais pied et huit avec sa tête alors qu’il ne mesure que 1m 75. Ce qui lui n’empêche pas d’être excellent dans les airs. Il est également souvent au bon endroit et au bon moment.

Son exhaustivité s’étend également à son excellent travail sans le ballon. Lorsqu’il ne fait pas de mal aux adversaires dans le dernier tiers, il presse les défenseurs fébrilement et revient pour protéger son arrière. Cette saison, il se classe parmi les six meilleurs attaquants de Premier League qui vont souvent au pressing.

Sa valeur pour l’équipe est depuis longtemps évidente à tout le monde à Liverpool – « Depuis son premier jour, il était un joueur incroyablement important », a déclaré Klopp en décembre mais ce n’est peut-être qu’au cours des 18 derniers mois qu’il a usurpé Salah comme leur principal joueur. l’homme et a reçu la reconnaissance plus large qu’il mérite.

L’Atletico Madrid a certainement fait de grands efforts pour le jeter hors de son match lors du match aller de la Ligue des Champions en huitièmes de finale au stade Wanda Metropolitano le mois dernier, se mettant sous la peau à tel point que Klopp a été contraint de le prendre à mi-temps. « Il a été pris pour cible », a déclaré par la suite le patron de Liverpool. Sadio est exceptionnel depuis longtemps. C’est une personne fantastique en dehors du terrain, il consacre sa vie au football

Jurgen Klopp sur Sadio Mané

Diego Simeone savait qu’il pouvait arrêter Liverpool en arrêtant Mané et son influence a été salue par Klopp. En décembre, après avoir terminé quatrième du Ballon d’Or, le joueur de 27 ans l’a décrit comme un futur vainqueur. « S’il reste en bonne santé, il aura une carrière incroyable devant lui et il pourra grimper les échelons », a-t-il déclaré.

Lionel Messi, vainqueur de l’année dernière, ressent la même chose. « C’est dommage de voir Mané terminer à la quatrième place », a-t-il déclaré après avoir remporté le prix. « Je l’ai choisi parce que c’est un joueur que j’aime. Mané a réalisé une excellente année et était exceptionnel pour l’équipe de Liverpool. C’est pourquoi je l’ai choisi. »

«C’est un peu comme être couronné par le roi », a déclaré Klopp à l’époque. Le joueurs de classe mondiale porte désormais Liverpool pour gagner le titre de la Premier League tant attentu.

Réaction de Jamie Redknapp : « C’est une machine absolue »

«Quand ils l’ont signé de Southampton, il y avait quelques sourcils levés, mais il vient d’être incroyable», raconte Redknapp Sky Sports. « Il n’arrêt pas de grandir et de monter en puissance. Il est si fort, il est brillant dans les airs. Il est juste un joueur phénoménal, très bien sur son coté. Il est une machine absolue à chaque match. Il obtient des buts branlants, de grands buts, il s’en fiche, et c’est ce qui le distingue. »

Source wiwsport.com avec Sky Sport