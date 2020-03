Ancien joueur mythique du FC Sochaux-Montbéliard entre 1987 et 1994, Faruk Hadzibegic n’a jamais eu l’occasion d’entraîneur le club du Doubs. Après une dernière expérience à la tête du Red Star en Ligue 2 la saison dernière, le Bosnien a pris les rênes de la sélection du Monténégro à l’été 2019. Dans les colonnes de l’Est Républicain, il a affirmé son souhait de voir Omar Daf remonté Sochaux dans l’élite française.

« Je m’étais engagé au Red Star par amitié avec le président (Patrice Haddad), mais au final, ce fut très compliqué. Je suis toujours à la recherche de challenges, j’ai toujours envie d’entraîner, et j’ai accepté la proposition de la Fédération du Monténégro. Le coach était parti pour des raisons extra-sportives et mon but est de redonner vie à cette équipe (…). Sochaux, ce sont mes plus belles années de football. J’ai appris avec tristesse le décès de Silvio Croci, c’est un homme qui m’était cher. J’ai aussi dernièrement envoyé un message à Omar Daf pour lui faire part de mon soutient. J’espère que ce sera lui qui fera remonter le FCSM en L1, » a affirmé l’ancien joueur.

