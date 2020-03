Selon The Independent, la Premier League songerait à terminer sa saison 2019-2020 entre juin et juillet. Les joueurs seraient envoyés dans des camps de base isolés à Londres et dans la région des Midlands.

Mise en sommeil jusqu’au 30 avril en raison de l’épidémie de coronavirus, la Premier League pourrait reprendre dans les prochaines semaines selon un plan totalement fou dévoilé dimanche soir par The Independent . A en croire le quotidien britannique, les instances dirigeantes du championnat anglais songeraient à faire jouer les 92 matchs restants entre juin et juillet à Londres et dans la région des Midlands (centre de l’Angleterre). L’idée de faire jouer ces rencontres à huis clos serait considérée comme la piste la plus crédible.