Si le football est à l’arrêt, les grosses écuries continuent d’œuvrer en coulisses pour bâtir leur effectif de la saison prochaine. Dans les rangs du Paris Saint-Germain, 8 joueurs seront en fin de contrat en juin, parmi lesquels le buteur historique Edinson Cavani et le capitaine Thiago Silva. Le dossier de ce dernier est peut-être le plus épineux. Désireux de rempiler, l’international auriverde n’a toujours pas prolongé son contrat dans la capitale.

Selon les informations du journaliste de Transfermarkt Nicolo Schira, c’est bien sur Kalidou Koulibaly que le PSG aurait jeté son dévolu pour la potentielle succession de Silva. Puissant, régulier, l’international sénégalais s’est imposé comme une valeur sûre de la Serie A en enchaînant les saisons abouties avec le Napoli. La même source indique que Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, aurait déjà rencontré Fali Ramadani, l’agent du défenseur, pour dessiner les contours d’un futur contrat de 5 saisons assorti d’un salaire de 10 millions d’euros annuels.

#PSG are really interested in Kalidou #Koulibaly. Three weeks ago #Leonardo has talked with his agent (Fali Ramadani). For him is ready a contract until 2025 with a wages of €10M + bonuses. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 27, 2020