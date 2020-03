Brésil comme d’autres pays du monde entier subit de plein fouet les affres du coronavirus. Papa Diene Faye, le milieu sénégalais qui évolue à Ponte Preta au pays de Neymar, comme de nombreux joueurs, est confiné à son domicile en raison de la pandémie qui a incité les dirigeants à stopper toutes activités sportives.

Dans une vidéo envoyée à la rédaction de wiwsport, le natif de Dakar a lancé son message de sensibilisation et de soutien destiné à ses concitoyens sénégalais. Il est également revenu sur la situation du Brésil qui compte à l’heure actuel plus de 3.400 cas de contamination et 92 décès, selon le dernier bilan communiqué vendredi par le ministère de la Santé.

wiwsport.com

.