Il fait actuellement l’actualité avec son don de 11 millions de Francs CFA pour la lutte contre le coronavirus. Keita Baldé Diao est un homme qui tient à ses proches et aime partager ce qu’il a. En confinement à Monte-Carlo, le Lion de 25 ans, à cœur ouvert dans cette interview.

Dans une interview avec un média italien, Gianlucadimarzio, l’attaquant de Monaco a évoqué plusieurs sujets et a raconté diverses anecdotes sur sa carrière. L’actualité est la pandémie du coronavirus, voilà ce qu’il en pense: » Malheureusement c’est une situation délicate partout dans le monde. J’ai des parents en Espagne, d’autres au Sénégal. Je suis à Monte-carlo avec mon partenaire et mon enfant. Ici, il y a une grande organisation, les gens suivent les conseils et les normes. En écoutant la situation compliquée en Italie et en Espagne, nous espérons qu’elle pourra être résolue le plus rapidement possible pour revenir à la normale « .

Comme tous les autres joueurs qui sont à l’étranger, KBD essaie de maintenir sa forme en s’entraînant à domicile. Sa journée typique en confinement.« Je me réveille tôt, comme d’habitude quand je devais faire l’entraînement. Je fais une heure et demie d’entraînement: 45 minutes de vélo d’appartement, puis de la force. C’est un programme que le staff technique de Monaco nous envoie, c’est un programme personnalisé pour tout le monde. Puis l’après-midi je me détends un peu, fais une sieste et joue avec mon fils . »

Lors d’un téléthon organisé par des chaines de télévisions au Sénégal, il a fait un important don de 11 millions de Francs CFA. « Je suis une personne qui fait ce qu’il peut pour sa famille, ses amis et les gens que j’aime. Ce don a été fait de tout mon cœur, il faut faire des choses sans attendre que quelqu’un vous demande. J’ai essayé de faire de mon mieux. J’ai grandi en Italie, j’ai passé de nombreuses années à la Lazio et une année intense à l’Inter. J’aime savoir de nouvelles choses, de nouveaux compagnons. cela fait partie de la vie, donc je peux grandir dans tous les aspects. »

wiwsport.com