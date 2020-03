La Confédération africaine de football (CAF) a enregistré les candidatures du Nigeria et de la Guinée Equatoriale pour l’organisation de la phase finale de la prochaine CAN féminine 2020, a déclaré son secrétaire général, Abdelmounaïm Bah.

Dans cette période où les regards sont tournés vers des solutions de lutte contre la pandémie de coronavirus, on en oublierait quelques sujets importants. Notamment le pays hôte de la CAN féminine 2020.

La compétition est toujours sans pays organisateur depuis le retrait l’an dernier du Congo, initialement désigné. Depuis la CAF a ouvert un appel à candidatures pour désigner le nouveau pays hôte. Deux pays se sont manifestés : le Nigeria et la Guinée Equatoriale. ‘’La décision devrait être prise lors du prochain Comité exécutif fin avril mais ce dernier a été repoussé’’, en raison du report du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) initialement prévu du 4 au 25 avril.

L’équipe féminine du Sénégal, vainqueur du tournoi de la zone ouest A, en février dernier, en Sierra Leone, jouera les éliminatoires de cette compétition respectivement contre le Liberia et le Mali.

