Abdelmounaïm Bah, le Secrétaire général par intérim de la Confédération africaine de football (CAF) a exclu la tenue en juin-juillet, au Cameroun, du prochain Championnat d’Afrique des nations initialement prévu en avril en raison des conditions climatiques.

« Un CHAN en juin-juillet ne nous semble pas envisageable pour deux raisons. Tout d’abord, les conditions climatiques et d’autre part, le mois de juin semble très proche pour prendre le risque de réorganiser une compétition comme le CHAN qui demande beaucoup de préparation en amont », a expliqué à des journalistes le nouveau SG par intérim de la CAF.

Initialement prévue du 4 au 25 avril au Cameroun, cette compétition met aux prises des sélections composées de joueurs évoluant dans leurs championnats. Elle a été repoussée en raison de la pandémie du coronavirus qui touche plusieurs pays africains.

S’il est difficilement envisageable que le tournoi se déroule en juin-juillet, M. Bah informe que l’option demeure de le faire jouer au Cameroun au cours de l’année 2020 « si les conditions sanitaires le permettent ».En plus du CHAN, le Cameroun sera le pays hôte de la prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des nations prévue en janvier prochain. La ville de Douala a été désignée pour abriter la finale de la Ligue africaine des champions.

Pour les compétitions U17, U20 et la CAN féminine, la CAF n’envisage pas d’annuler les tournois prévus, sauf « si cette crise (pandémie) dure plus de six mois voire un an », a ajouté le responsable de l’administration de la CAF.En ce moment, les seules mesures envisagées sont les reports des compétitions, a-t-il par ailleurs ajouté.

allafrica