Thomas Dahne a expliqué comment Sadio Mané était très introverti lorsqu’il a rejoint le club autrichien et comment il a été impressionné par son incroyable talent de dribbleur. Eu que ses différents passages au FC Metz, au Red Bull Salzbourg et à Southampton ont forgé la personnalité de l’international sénégalais.

L’ancien coéquipier de Sadio Mane au Red Bull Salzburg a donné un aperçu de ce qu’était l’attaquant de Liverpool lorsqu’il a rejoint le club autrichien en 2012 et comment il a transformé ce talent brut en un pedigree de classe mondiale. Thomas Dahne, qui a joué aux côtés de l’ international sénégalais au cours de la saison 2012-13, a vu de près l’incroyable talent de Mane et savait qu’il pourrait être un joueur de haut niveau, sans pour autant prédire qu’il deviendrait l’un des meilleurs au monde.

« Il était très discret, un gars calme. La première fois où il a été remarqué sur le terrain, vous pouvez voir immédiatement qu’il était à la hauteur. Il est maintenant l’une des stars de la Premier League et un vainqueur de la Ligue des champions. Quand il est venu en 2012, on pouvait déjà imaginer qu’il pouvait être vraiment bon, mais qu’il serait l’un des 10 meilleurs joueurs du monde huit ans plus tard ? C’était bien sûr difficile à prévoir en raison de son âge. »

En effet, le gardien allemand a fait ses débuts en Bundesliga autrichienne pour le club en mai 2013 – un match qui a vu Mané marquer deux fois lors d’une victoire 3-0 contre l’ Autriche Wien et Pour lui, la base de cette ascension n’est autre que son entraîneur Jurgen Klopp. Qui est d’ailleurs connu pour faire progresser en un temps record ses joueurs.

« S’il avait le ballon à ses pieds et a commencé à dribbler, ouf, c’était aussi rapide que l’éclair. Il était le même joueur qu’il est aujourd’hui, bien sûr à un niveau différent en termes de qualité. Klopp l’a amené à un niveau complètement différent. Il nous a généralement semblé très introverti et il est humble, vous pouvez le voir dans tout le travail caritatif qu’il fait pour son pays d’origine. » a déclaré Dahne dans un entretien avec Goal.