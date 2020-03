Une annulation définitive de la saison en Italie. C’est une décision envisageable en ce moment selon la Gazetta Dello Sport qui donne l’information.

Pays le plus touché par le COVID-19 (69176 personnes touchées), l’Italie fait déjà face aux conséquences de cette crise sanitaire. Après le report du championnat depuis le 9 mars jusqu’au 3 avril, l’idée d’annuler la saison est en place. En effet, les chiffres (décès, contamination) baissent mais la date du 3 avril approche et la fin de la crise sanitaire n’est toujours pas proche.

Dés lors, l’hypothèse d’un classement gelé sans titre décerné est envisage. Selon l’Equipe, un redémarrage début mai, comme indiqué par le président de la fédération, permettrait de disputer les 12 journées complètes restantes et les 4 matches de la 25e journée reportés, avec une reprise des entraînements, au plus tard, mi-avril. Au delà, la gestion du calendrier deviendrait plus que problématique.

