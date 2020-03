Le secrétaire général par intérim de la CAF, Abdelmounaim Bah, était l’invité du forum (whattsap) Afrique Football média. Lors de cet échange avec les journalistes rapporté par Africatopsports , il a apporté des réponses aux questions liées au coronavirus et la stratégie de la CAF pour mener à bien ses compétitions.

Le doute plane sur l’organisation de la prochaine CAN annoncée au mois de janvier. Avec le report de la 3e et 4e journée des éliminatoires de cette compétition, le calendrier risque d’être chamboulé. Abdelmounaim Bah, porte parole du jour rassure. « Pour l’instant, la CAN est toujours aux dates annoncées. La seule raison qui nous pousserait à décaler la CAN est que la crise perdure sur l’année 2020 et qu’elle ne permette pas de jouer l’ensemble des qualifciations. Nous avons encore 4 journées. Nous avons les dates internationales de juin, septembre octobre ou novembre. Tout est encore possible. La crise actuelle perturbe les calendriers. Des groupes de travail à la CAF et la FIFA travaillent sur les calendriers » informe t’il.

Mais il n’a pas la même certitude concernant le CHAN 2020. « Nous n’avons pas aujourd’hui de garanties que le CHAN se joue en 2020. Nous espérons que dans les prochaines semaines ou mois, cette crise soit derrière nous et que tout soit sous contrôle. Si à ce moment là on juge que toutes les conditions sont réunies, on le jouera en 2020. On ne prendra aucun risque. On ne jouera que dans les meilleures conditions. C’est clair que le CHAN et la CAN se joueront au Cameroun. La question c’est quand ? »

Toutefois, le report de cette compétition en juin-juillet ou l’organiser dans un autre pays simplement n’est pas à l’ordre du jour précise t’il. « Ce n’est pas envisageable pour deux raisons. D’abord pour des raisons climatiques et juin c’est trop proche pour l’organisation. Il n’y a pas non plus de délocalisation à l’étude. Le CHAN sera bien au Cameroun et on l’espère en 2020. »

wiwsport.com