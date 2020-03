Avec la pandémie de coronavirus, les compétitions ont toutes été stoppées. De son côté, l’UEFA a annoncé mardi dernier le report de l’Euro 2020 à l’année prochaine. Et concernant les Jeux Olympiques 2020, le CIO a aussi pris sa décision, et la compétition n’aura pas lieu cet été.

Depuis plusieurs semaines, la planète est frappée de plein fouet par le coronavirus. La pandémie de Covid-19 touche de nombreux pays et le sport est également concerné. Ces derniers jours, les différentes instances ont annoncé la suspension immédiate de leurs championnats. Le vendredi 13 mars, la Ligue de Football Professionnel (LFP) avait arrêté la Ligue 1 et la Ligue 2 par exemple, et la Premier League avait fait de même.

Il va donc falloir attendre pour revoir du football et les instances se tournent désormais vers l’avenir pour savoir comment terminer la saison. Du coup, l’UEFA a décidé mardi dernier de reporter l’Euro 2020, initialement prévu du 12 juin au 12 juillet, à l’année prochaine pour avoir plus de temps pour terminer les compétitions nationales, ainsi que la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Mais il y avait une autre grande compétition de prévue cet été : les Jeux Olympiques (24 juillet-9 août).

Footmercato