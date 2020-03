L’ancien milieu de terrain de Liverpool estime que l’attaquant sénégalais va finir par renforcer les rangs de l’équipe merengue. Il a les caractéristiques pour plaire à Zidane.

S’exprimant dans un entretien accordé à EuropaCalcio.it., l’ancien milieu des Reds Mohamed Sissoko a fourni son opinion sur l’équipe actuelle et pense que Mohamed Salah ou Sadio Mané quitteront le leader de Premier League bientôt rapporte Football 365.

«Je ne sais pas si Salah restera à Liverpool. S’il partait, son départ pourrait être une bonne chose pour Liverpool. Le club est très intelligent et saurait déjà le remplacer; Il y a des jeunes très forts qui sont prêts à jouer avec les Reds et à donner le meilleur d’eux-mêmes. Salah au Real Madrid ? Non, je vois plus Sadio Mané, parce qu’il a les caractéristiques que veut Zinedine Zidane, il l’apprécie beaucoup. Je pense que Sadio Mané ira au Real Madrid », a ainsi confié Sissoko.

Auteur de 14 buts cette saison, Sadio Mané qui n’est plus en lice pour la ligue des champions, pourrait toutefois être champion d’Angleterre avec 25 points du dauphin Manchester City. Depuis la finale de la ligue des champions perdue devant le Real Madrid, l’actuel ballon d’or africain est très suivi par Zinedine Zidane.

wiwsport.com