Dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, le Casa sports via son comité directeur a remis une enveloppe d un million de francs pour appuyer le comité régional de prévention et de lutte contre cette pandémie.

L’élan de solidarité des sportifs pour lutter contre le coronavirus continue toujours. C’est dans le sud du pays que le sport a encore montré sa générosité. Le Casa Sports qui fait un don à la population ziguinchoroise. Selon Seydou Sane le président du club , ce geste entre dans le cadre de la synergie de toutes les forces pour éradiquer ce mal vu que le Coronavirus a impacté négativement sur les activités sportives du pays.

Il a aussi demandé au gouverneur et au préfet de sensibiliser les délégués de quartier pour arrêter les regroupements des jeunes dans les terrains de football des quartiers afin d’éviter la propagation du coronavirus. Très sensible a ce geste , le gouverneur a aussi magnifié l’implication de toutes les bonnes volontés dans la lutte et a demandé aux populations de se conformer aux recommandations édictées par les autorités sanitaires pour éviter les cas communautaires.

En effet, la région de Ziguinchor a enregistré ce week-end, son premier cas positif, un homme de 73 ans qui est revenu de la France. Les personnes en contact sont suivies.

wiwsport.com