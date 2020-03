23 mars 2019, Mbaye Niang signait son premier et l’unique doublé sous le maillot de l’équipe nationale du Sénégal contre Madagascar au stade Lat Dior de Thiès.

Cela fait un an jour pour jour que l’attaquant sénégalais du Stade Rennais n’a pas célébré de but en équipe nationale du Sénégal. Son dernier datait du 23 mars 2019 à Thiès. Ce jour là, le joueur avec les 23 sélections et quatre buts, avait réussi à marquer un doublé contre les Malgaches comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires pour la Coupe d’Afrique des Nations 2019.

L’équipe du Sénégal avait bouclé des éliminatoires quasi-parfaites en battant Madagascar 2-0 grâce à un doublé de l’attaquant Mbaye Niang (27e, 56e). Les Sénégalais, premiers du groupe A, et les Malgaches, deuxièmes, étaient déjà assurés de disputer la CAN 2019.

