Une série de témoignages sur Sadio Mané , c’est le Grand Format du jour de France Football qui revient sur le parcours du Lion en faisant parler ceux qui l’ont côtoyé. Son ancien partenaire Pierre Bouby parle du mental fort du jour et de son caractére qui n’est pas à confondre avec sa timidité. Qui cherche Sadio Mané le trouve révèle t’il.

Extraits

«C’est un garçon bien élevé, très attachant, mais il ne fallait pas se mettre en travers de son chemin, parce qu’il n’avait pas le temps, résume son ancien partenaire à Metz, Pierre Bouby. On sentait qu’il n’était pas là pour rigoler. Un jour, je m’étais chauffé avec lui pendant un entraînement parce qu’il ne défendait pas. J’avais vingt-huit ans, lui dix-neuf, mais il me répondait ! Il a une force de caractère très prononcée, et c’est ce qui fait sa force aussi. Où qu’il soit, il s’affirme, il montre qu’il est là.» Sans vraiment chercher à se faire voir, pourtant.

Au centre de formation des Grenats, il n’était pas rare de voir Mané s’imposer, en solo et sans en avertir personne, des séances (très) matinales de course à pied, pendant que ses congénères dormaient encore à poings fermés. À cette époque, son goût pour le labeur et la discrétion aurait néanmoins pu lui coûter cher. En difficulté lors de ses premières semaines à Metz, il avait préféré cacher à tout le monde les fortes douleurs aux adducteurs qui le handicapaient. «J’ai mis deux mois et demi à m’en apercevoir parce qu’il ne disait rien, lâche Olivier Perrin. Il avait une pubalgie d’enfer, donc on l’a opéré et ça allait beaucoup mieux par la suite…» Au point de passer des U19 à l’équipe réserve, puis celle des pros, en l’espace de quelques semaines.

