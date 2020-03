Le Don King de l’arène Gaston Mbengue fait des révélations sur certains duels qui ont suscités beaucoup de polémiques cette saison dans la lutte avec frappe.

Dans un entretien accordé à wassaré lamb, Gaston révèle qu’il démarchait les combats Balla Gaye vs Boy Niang, B52 vs Eumeu Sène. « C’est moi qui démarchait les combats Bombardier vs Eumeu Sène et Balla Gaye Boy Niang pour cette saison », affirme Gaston Mbengue.

Il avance: « J’avais déjà commencé les démarches pour cette saison; D’ailleurs pour le combat Bombardier vs Eumeu Sène, il ne manquait que régulariser le duel au niveau du CNG. Mais avec ces polémiques et histoires, et comme quand je quittais la lutte j’avais laisser ici des problèmes. Mais avec cette situation comme ficeler des combats », révèle Gaston Mbengue.

wiwsport.com