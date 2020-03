Lors d’un entretien avec son président, Aurelio De Laurentiis, l’international sénégalais aurait expliqué qu’il ne comptait en aucun cas aller au clash pour forcer son départ l’été prochain.

Kalidou Koulibaly aurait fixé ses conditions à Aurelio De Laurentiis. En fin de contrat à l’issue de la saison, Thiago Silva pourrait faire ses valises et quitter le PSG l’été prochain. Pour le remplacer, Leonardo aurait coché le nom de Kalidou Koulibaly. Selon les informations du journaliste Abdellah Boulma, divulguées il y a quelques jours, le directeur sportif du PSG aurait prévu d’approcher Fali Ramadani pour le convaincre d’envoyer son protégé vers le Camp des Loges. De son côté, Kalidou Koulibaly ne serait prêt à quitter le Napoli qu’à une condition.

Un entretien au sommet entre Koulibaly et De Laurentiis ?

D’après les indiscrétions d’Il Mattino, Kalidou Koulibaly se serait entretenu avec Aurelio De Laurentiis. L’occasion de lui faire part de ses intentions quant à son avenir. Comme il l’aurait annoncé à son président, le défenseur sénégalais ne songerait à un départ qu’en cas d’offre jugée importante à la fois pour lui et pour le Napoli. En plus du PSG, Manchester United, le Real Madrid et le FC Barcelone sont également intéressés.

Dans le cas contraire, Kalidou Koulibaly n’aurait nullement l’intention de faire le forcing pour quitter les Azzurri. Alors que Kalidou Koulibaly voudrait rester en bons termes avec Naples, Leonardo sait désormais ce qu’il lui reste à faire pour obtenir gain de cause.

