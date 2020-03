Suite à un entretien publié par le site FootSenegal, Lamine Gassama a souhaité apporté des précisions et faire taire la discussion inutile que suscite cette vidéo sur les réseaux sociaux.

L’arrière droit de Göztepe en Süper Lig se dit être préoccupé par la crise sanitaire avec la pandémie du Coronavirus que de parler de football et de l’équipe nationale.

« Je prends connaissance aujourd’hui de la publication d’un article publié par le site sportif footsenegal.com et repris par plusieurs journalistes sénégalais. Il me semble indispensable et de bon sens de préciser que cet article a été réalisé au mois de janvier. Le contexte sanitaire et footballistique mondial était alors bien différent, c’est pourquoi j’ai évoqué la volonté de l’équipe nationale de gagner la prochaine CAN. L’entretien a été publié le 19 mars dernier. Donc, il y a au moins deux mois de décalage. Actuellement , la priorité est bien évidemment la santé de chacun », précise l’ancien jouer de Lyon.

Soucieux de la santé de ses compatriotes, le défenseur de 30 ans rajoute : « Les matchs et compétitions internationales sont actuellement suspendues. De ce fait , la récente publication de ces articles me semble inopportune. Cette crise nous affecte tous énormément et à titre personnel je contribue financièrement et soutient mes compatriotes dans la lutte contre le coronavirus ».

wiwsport.com