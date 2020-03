la fondation Gorgui Dieng), et du Dr Aloyse Diouf, directeur de cabinet du ministre. Ce dernier a d’ailleurs magnifié ce geste et félicité Gorgui Dieng pour son engagement dans la lutte contre cette pandémie :

“Nous commençons à être habitué aux soutiens de Gorgui Sy Dieng. En temps normal, il a soutenu le ministère de la santé et en même temps la population sénégalaise. Aujourd’hui, il est encore présent pour les sénégalais, devant cette menace que constitue cette pandémie. Nous lui en sommes très reconnaissant, et je sais qu’il a tout le cœur et tout l’esprit au pays. Transmettez-lui nos remerciements et l’expression de notre gratitude, de la part du ministre de la santé et de toute la population sénégalaise.” a-t-il déclaré.