L’attente a été longue et les amateurs de lutte avaient suivi un très grand combat entre Balla Gaye 2 et Modou Lo. Nous sommes aujourd’hui le dimanche 21 mars 2010, date du combat devant opposer le rock des Parcelles Assainies et pensionnaire de l’écurie Balla Gaye.

C’était au satde Demba Diop, une ambiance folle avec des supporteurs des deux camps qui avaient rempli les tribunes. Un duel entre Balla Gaye 2 et Modou qui a écrit l’histoire de la lutte sénégalaise. Car ce combat restera gravé dans la mémoire de la lutte.

Dès le coup d’envoi de l’arbitre, round d’observation entre les deux protagonistes. Il a fallu quelques secondes pour que le fils de Double Less passe à l’attaque. C’est en moins d’une minute que Balla Gaye 2 a battu Modou Lo de la plus belle des manières.

Une victoire qui lui a permis de rentrer dans le cercle restreint des VIP en battant ensuite Baboye, Tyson et Yékini pour devenir enfin roi des arènes en 2012. Un combat qui ces lutteurs n’oublieront jamais. Le 21 mars 2010, Guédiawaye fêtait sa victoire, aux Parcelles Assainies c’était la tristesse.

