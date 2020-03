Auteur d’une bonne prestation lors de la CAN 2019, Lamine Gassama a marqué plus d’un par son caractère, toujours prêt à défendre. Aujourd’hui, le Lion de 30 ans a soif d’une coupe. La CAN 2021 est un rendez-vous à ne pas rater confesse t-il dans une interview avec footsenegal.

Il est présent dans la tanière depuis 2012. Lamine Gassama, latéral droit, a disputé trois coupes d’Afrique des nations en pus de la coupe du monde. Une expérience qui lui permet d’analyser le niveau actuel de l’équipe. « Je pense que nous avons beaucoup de joueurs de qualités au sein de cette équipe pour y arriver. On sait aussi qu’il y’a beaucoup de joueurs qui attendent leurs chances. Je pense qu’à ce niveau là, le Sénégal est bien fourni. Après, peut-être que lors de la dernière ligne droite, on a pu su se montrer réaliste mais je pense que nous avons tous les arguments au sein de notre équipe. Et il va falloir justement aller jusqu’au bout lors de la prochaine CAN. »

En club, Lamine Gassama a de bonnes notes. Avec 24 matchs disputés cette saison pour un temps de jeu de 2160 minutes (88% sur le terrain), Aliou Cissé pourra sans doute compter sur lui pour les prochaines sorties. Ce qui est d’ailleurs son objectif personnel. « Dans un premier temps c’est de faire le maximum pour être sélectionné. Cela passe par beaucoup de travail en club. Donc être appelé pour moi c’est une réelle fierté. Après l’objectif, je pense qu’il est commun, c’est de gagner un trophée. Tout le monde a envie de rentrer dans l’histoire du football sénégalais et pour y parvenir, ça passera par des résultats et surtout par le sacre » déclare t’il.

Le Sénégal, vice-champion d’Afrique est à la tête du classement depuis novembre 2018. Une constance qui est le résultat d’un bon collectif très attendu dans les compétitions africaines. La CAN 2021, le Sénégal doit confirmer sa suprématie dans le continent africain, un rendez vous à ne pas rater confirme Lamine Gassama. « Disputé une CAN n’est jamais facile surtout que beaucoup de nations attendent le Sénégal. On sait que lors des quatre dernières années, le Sénégal a montré de belles choses. On a un groupe qui évolue bien, on a aussi de bons résultats. On fait partie aujourd’hui des meilleurs équipes africaines, maintenant je pense qu’on a les capacités de faire une compétition comme on l’a démontré lors de la dernière édition. Et aujourdhui notre objectif de gagner cette CAN, pas seulement de faire un bon parcours. Il faut absolument gagner cette CAN. »

