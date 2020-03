Vendredi dernier, la Premier League avait déjà été suspendue jusqu’au 3 avril.

La volonté des instances reste néanmoins de terminer cette saison 2019-20. Dans un communiqué publié ce jeudi , les instances anglaises (la Fédération, la Premier League, l’EFL, l’association du football féminin, l’association des joueurs et des entraîneurs) a annoncé la date de retour du Championnat.

Au plus tôt, les Championnats anglais reprendront le 30 avril. Une date évidemment flexible en fonction de l’évolution de l’épidémie.

The FA, Premier League, EFL and women’s professional game, together with the PFA and LMA are committed to finding ways of resuming the 2019/20 football season as soon as it is safe and possible to do so

