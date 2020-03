Le ministre des Sports, Matar Ba, a profité de son séjour dans la capitale du Sine, dimanche dernier, pour se prononcer sur le bras de fer entre le CNG et les arbitres.

Dans la livraison du lundi der­nier du journal Le Quotidien, le ministre des Sports s’est prononcé sur le bras de fer entre le CNG et les arbitres. Au micro du correspondant du journal à Fatick, Matar Ba disait : «Je ne parlerai pas de cette question. Parce que si, par exemple, un joueur de football ou un arbitre était suspendu, ce ne serait pas au ministre que je suis de régler ce problème». Dans le même souffle, le patron du sport sénégalais d’ajouter : «Nous avons délégué des pouvoirs à des Fédérations et à des Comités de gestion (comme le CNG : NDLR). Je pense que quand il y a un problème, on doit le régler à l’intérieur de ces instances-là».

Matar Ba aurait déjà reçu Alioune Sarr

Sitor Ndour disait que le ministre des Sports l’avait joint par téléphone, le samedi 29 février 2020, après l’annonce de leur grève. C’était pour leur demander de suspendre leur grève et de passer le voir afin de trouver des solutions à leurs doléances. Malheureusement cette rencontre n’a pas eu lieu. Pour quelles raisons ? Nul ne sait.

De sources sûres, le ministre des. Sports aurait déjà reçu en audience le président Alioune Sarr. Une information que ‘ • nous ne pouvons pas confirmer même si nos sources sont formelles là-dessus. C’était, nous confie-t-on, après l’annonce de la grève des arbitres. Qu’est-ce qu’ils se sont dit lors de cette rencontre secrète ? Difficile à dire.

