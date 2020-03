Dans l’incapacité de jouer, et même d’organiser des entraînements à cause de l’épidémie de coronavirus et des mesures de confinement, l’Amiens SC a décidé de mettre ses salariés au chômage partiel, nous informe Rmc.

Amiens de Moussa Konaté a franchi un cap. En plus de suspendre ses entraînements, comme tous les autres clubs de Ligue 1, en raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement, la formation picarde a décidé par le biais de son président Bernard Joannin de mettre depuis quelques jours tous les salariés en chômage technique. Le but de ce système – déjà utilisé par des équipes de Top 14 – étant de faire quelques économies.