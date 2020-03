C’est ce jeudi 19 mars que le sélectionneur des lions Aliou Cissé aurait dû dévoiler sa première liste de l’année 2020 pour le compte des éliminatoires de la CAN 2021 contre la Guinée Bissau.

Le Sénégal devait rencontrer la Guinée Bissau pour une double confrontation. Les lions devaient accueillir l’équipe bissau guinéenne au stade Lat Dior de Thiès d’abord le 28 mars et jouer le match retour à Bissau le 31 mars.

Mais avec le Covid 19 qui est une pandémie qui a touché pratiquement le monde entier, plusieurs championnats et compétitions ont été suspendus. C’est dans cette logique que la CAF a décidé de reporter ces rencontres des éliminatoires de la CAN 2021 qui étaient prévues en fin mars.

Ce jeudi, à 10h comme d’habitude avec une diffusion de wiwsport.com, Aliou Cissé devait annoncer sa liste de 23 joueurs qui allaient prendre part à cette double confrontation. Durant cette période, il y’a eu beaucoup de polémiques concernant les joueurs convoqués. Mais il aurait garder l’ossature du groupe avec lequel il a cheminé depuis des années.

Le gardien de but sénégalais Alfred Gomis forfait et Abdoulaye Diallo en manque de temps de jeu, beaucoup de sénégalais avaient plébiscité la convocation de Bingoura Kamara de Strasbourg et Baye Assane Cissé, le gardien de but de Teguenth FC.

Le défenseur Ousseynou Ba qui enregistre de bonnes performances en Grèce à coté de Pape Abou Cissé à Olympiakos devait signer sa première sélection en équipe nationale. Moussa Ndoaye, le jeune U20 qui a fait un on tournoi avec les U20 récemment devrait faire partie de cette liste.

L’attaquant sénégalais Mbaye Niang a affirmé qu’il n’a pas reçu de convocation de la part d’Aliou Cissé. Pourtant il y’a quelques jours, le journal record a informé qu’il a décliné à la convocation du sélectionneur des lions en lui envoyant un sms.

En même temps, Aliou était entrain de suivre le jeune attaquant Lys Musset qui évolue en Premier League. Dans l’émission quotidienne de wiwsport « wakhsakhalate », beaucoup d’internautes sénégalais ont appelé pour demander sa convocation en équipe nationale. Et le joueur a affirmé qu’il veut porter le maillot du Sénégal.

Liste des 23 joueurs:

Gardiens: Edouard Mendy, Bingourou Kamara, Baye Assane Cissé

Défenseurs: Kalidou Koulibaly, Pape Abou Cissé, Ousseynou Ba, Moussa Wague, youssouf Sabaly, Saliou Ciss, Racine Coly, Lamine Gassama, Moussa Ndiaye

Milieu de terrain: Pape Alioune Ndiaye, Gana Gueye, Kreppin Diatta, Sidy Sarr, Ousseynou Thioune, Cheikhou Kouyate

Attaquants: Sadio Mané, Ismaila Sarr, Habib Diallo, Famara Diedhiou, Lys Mousset

