Le latéral gauche sénégalais est actuellement à Dakar. Pape Ndiaye Souaré a décidé de quitter la France qui a atteint la phase 3 du Covid_19.

Selon le journal Record qui donne l’information, Pape Ndiaye Souaré, soucieux de sa santé, a déclaré n’avoir pas voulu rester un jour de plus en France. Et pour minimiser le risque de contamination, il a décidé de se confiner et de se mettre en quarantaine à Dakar. L’arrêt du championnat, la sensibilisation sur cette pandémie, la psychose en Europe ont motivé sa décision de rentrer.

Rappelons que Pape Ndiaye Souaré évolue dans un club de Ligue 2 en France, Troyes. Vendredi passé, le club de l’Aube révélait : « Un joueur du groupe professionnel et un du centre de formation sont touchés par le Covid_19. Ces deux joueurs ont été immédiatement placés en confinement à leur domicile. L’ensemble du club reste par ailleurs sous surveillance du pole médical. » Le joueur en question est un attaquant sud-coréen Suk Hyun-Jun.

wiwsport.com